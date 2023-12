Altius Minerals Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die kanadische Bergbaugesellschaft Altius Minerals hat im vergangenen Jahr eine Dividendenrendite von 1,53% erzielt, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,67% liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Altius Minerals eine Performance von -15,89%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -10,58% eine Unterperformance von -5,31% bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Altius Minerals um 5,31% unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfährt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzungen für Altius Minerals sind insgesamt positiv, mit 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,19 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 30,6% entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.