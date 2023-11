Altius Minerals Aktie: Aus und vorbei!

Die Aktie der Altius Minerals wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von 18 Analysten bewerteten 3 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Allerdings ergab eine kürzlich durchgeführte Bewertung eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) für Altius Minerals. Die Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 24,19 CAD, was einem Anstieg von 28,11 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 18,88 CAD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie somit insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Altius Minerals im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividendenrendite von 1,53 % auf, was 2,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,82 % liegt. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Altius Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 21,15 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,88 CAD liegt, was einer Abweichung von -10,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 20,11 CAD unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,12 Prozent entspricht und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen auf der Grundlage der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Altius Minerals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,34 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 32, Daher kann die Aktie aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis eine Bewertung von "Gut".