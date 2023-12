Altium Aktie: Was passiert jetzt?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Altium ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Trotz negativer Themen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen wird die Einschätzung insgesamt als "neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt der RSI der Altium einen Wert von 0,66, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 22,68 ebenfalls auf eine "gute" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Altium in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "gute" Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Auch hier wird Altium mit "gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Altium aktuell bei 40,28 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 47,94 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +19,02 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 43,12 AUD und weist mit +11,18 Prozent Abstand ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt wird die Aktie daher mit "gut" bewertet.