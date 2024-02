Altium Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird, und dazwischen als neutral. Der RSI für Altium liegt bei 6,77, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 13,45 und deutet ebenfalls auf eine "gute" Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Anleger: Diskussionen in den sozialen Medien rund um Altium zeigen ein deutliches Signal für positive Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen haben sich deutlich mehr positive Meinungen gezeigt, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist und die Aktie angemessen bewertet wird.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Altium beträgt derzeit 42,66 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 65,91 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "gut", da die Distanz zum GD200 bei +54,5 Prozent liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 48,78 AUD, was einen Abstand von +35,12 Prozent zur aktuellen Aktie bedeutet. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "gut" vergeben.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Altium in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde. Insgesamt erhält Altium auf dieser Ebene daher ein "neutral"-Rating.