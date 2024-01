Altium Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Altium wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der aktuell bei 67,06 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 48,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Altium zeigen gemischte Signale. Die Diskussionsintensität war erhöht, was positiv bewertet wird. Allerdings verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um Altium befasste. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Altium einen Wert von 40,91 AUD auf, während die Aktie selbst bei 45,12 AUD liegt. Die Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 beträgt daher "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen Stand von 44,43 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".