Altitude Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Altitude hat im letzten Jahr eine Rendite von 3,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 9,2 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -5,31 Prozent, wobei Altitude aktuell 8,48 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Altitude in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Altitude in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien kann festgestellt werden, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Altitude mit einem Wert von 44,92 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 58 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 106. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Altitude diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen das Interesse der Anleger, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.