Altitude Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Altitude wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Software) als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 69,56 liegt, was einem Abstand von 74 Prozent zum Branchen-KGV von 263,8 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Altitude bei 42,69 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 36 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -15,67 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 41,04 GBP, was einer Distanz von -12,28 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen zu Altitude geäußert wurden. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Altitude in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Altitude somit als "Neutral"-Wert betrachtet.