Altitude Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altitude-Aktie zeigt einen Wert von 22 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 60,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Altitude.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Altitude bei 44,92, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 107,08. Dies führt dazu, dass der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Altitude eine Performance von 3,17 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -8,65 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,82 Prozent im Branchenvergleich für Altitude. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Altitude 11,05 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Altitude-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um Altitude beschäftigt hat. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.