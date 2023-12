Altisource Portfolio Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Aktienanalyse der Altisource Portfolio ergibt ein gemischtes Bild. Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Bewertung als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Altisource Portfolio, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs von 4,35 USD wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein ähnlich gemischtes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Altisource Portfolio-Aktie beträgt 4,58 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,35 USD, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,09 USD, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. In der Gesamtbetrachtung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 39,47 Punkten und der RSI25 bei 36,63 Punkten, was jeweils zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch gab es in den letzten Tagen keine starken Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Altisource Portfolio-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.