Altisource Portfolio Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Aktie von Altisource Portfolio wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher erhält das Unternehmen insgesamt eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,45 USD für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,61 USD, was einem Unterschied von -18,88 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,97 USD liegt mit einem Unterschied von -9,07 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Altisource Portfolio-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (38) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (59,79) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes gab, was zu einer negativen Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Insgesamt erhält Altisource Portfolio daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.