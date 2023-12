Altisource Portfolio Aktie: Finger Weg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies hat Auswirkungen darauf, ob kurzfristig eher mit Kursrücksetzern oder Kursgewinnen zu rechnen ist. Bei Altisource Portfolio wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 98,89 Punkten, was darauf hinweist, dass Altisource Portfolio überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Hierbei ist Altisource Portfolio weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral" Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben ebenfalls Auswirkungen auf die Aktienbewertung. Bei Altisource Portfolio wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Analysten schätzen die Aktie von Altisource Portfolio langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Es gab 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht.

Die technische Analyse der Altisource Portfolio-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 4,53 USD lag. Der letzte Schlusskurs beträgt hingegen nur 3,51 USD, was einen Unterschied von -22,52 Prozent ausmacht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigen diese Einschätzung und führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.