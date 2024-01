Altisource Portfolio Aktie: Augen auf!

Die Altisource Portfolio-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,37 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 2,74 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -37,3 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,75 USD über dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -26,93 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates zu Altisource Portfolio, daher erhält die Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Altisource Portfolio-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Altisource Portfolio-Aktie beträgt aktuell 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 76,03 eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Altisource Portfolio damit ein "Schlecht"-Rating.