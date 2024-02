Altisource Portfolio Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmung unter den Anlegern für Altisource Portfolio war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, wie aus einer Auswertung der Kommentare in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Altisource Portfolio liegt aktuell bei 77,19 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 4,25 USD, während der Aktienkurs bei 2,6 USD liegt, was einem Abstand von -38,82 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ein "Schlecht"-Signal.

Analysten bewerten die Aktie der Altisource Portfolio langfristig als "Gut", wobei 1 von insgesamt 18 Analysten diese Einschätzung teilt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel beträgt 0 USD, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten als "Gut" bewertet.