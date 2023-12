Altisource Asset Management Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Altisource Asset Management liegt der RSI bei 65,47, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für die Altisource Asset Management bei 38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für die Altisource Asset Management in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie bekommt daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für die Altisource Asset Management gezeigt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Altisource Asset Management-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 22,9 USD liegt. Damit liegt der letzte Schlusskurs (4,53 USD) deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 3,87 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Altisource Asset Management eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Altisource Asset Management daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.