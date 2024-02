Altisource Asset Management Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Altisource Asset Management liegt der RSI7 derzeit bei 57,89 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 57,39 und bestätigt damit die neutrale Bewertung für Altisource Asset Management in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen besonders negativ für Altisource Asset Management. Dies führte zu einer insgesamt schlechten Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 16,04 USD für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 4,4 USD, was einer Abweichung von -72,57 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 4,67 USD und einer Abweichung von -5,78 Prozent auf eine schlechte charttechnische Bewertung hin.

Die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, basierend auf der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sowie der Rate der Stimmungsänderung für Altisource Asset Management.

Insgesamt erhält die Aktie von Altisource Asset Management sowohl in technischer als auch in sentimentaler Hinsicht eine neutrale Bewertung.