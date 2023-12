Altisource Asset Management Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altisource Asset Management-Aktie liegt bei 65,47 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Altisource Asset Management in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Altisource Asset Management-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 22,9 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 4,53 USD deutlich darunter liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,87 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt. Daher wird die Aktie auf der Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Altisource Asset Management eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Altisource Asset Management eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Gut" bewertet.