Altiplano Metals Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Aktie von Altiplano Metals weist eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau auf. Das bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 3,77 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen können. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -54,05 %, was 48,07 % unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt (-5,98 %). Auch im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau liegt die Aktie mit der aktuellen Rendite 48,07 % unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Underperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine positiven Diskussionen und überwiegend neutrale Meinungen. In Bezug auf Altiplano Metals wurden vermehrt negative Themen diskutiert. Die Redaktion bewertet das Anleger-Sentiment daher als "schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktien von Altiplano Metals überkauft sind. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (83) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (73,33) zeigen eine überkaufte Situation. Die Analyse der RSIs ergibt daher ein "schlecht"-Rating.

