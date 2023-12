Altiplano Metals Aktie: Was könnte passieren?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral in Bezug auf das Unternehmen Altiplano Metals. An vier Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zehn Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen. Aufgrund dieser Analyse bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Altiplano Metals-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -10,71 Prozent erzielt. Dies liegt 0,54 Prozent über dem Durchschnitt (-11,25 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,25 Prozent, und Altiplano Metals liegt aktuell 0,54 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Neutral" in Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich.

In Bezug auf Dividenden schüttet Altiplano Metals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, mit einem Unterschied von 3,85 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,85 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Altiplano Metals beträgt momentan 72,73 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,24, was bedeutet, dass Altiplano Metals hier weder überkauft noch überverkauft ist, was eine abweichende Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wird Altiplano Metals für diesen Punkt der Analyse mit "Schlecht" bewertet.