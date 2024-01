Altiplano Metals Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und wird durch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen berechnet. Der RSI von Altiplano Metals liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Altiplano Metals beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 % (Metalle und Bergbau) liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Altiplano Metals eine Performance von -10,71 %, was eine geringfügige Underperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -10,68 % für ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Im Sektor "Materialien" lag die Rendite bei -10,68 %, und Altiplano Metals verzeichnete eine ähnliche Performance, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte Altiplano Metals eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung. Daher wird die langfristige Stimmung als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung für Altiplano Metals, basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite, dem Branchenvergleich des Aktienkurses und dem Sentiment im Internet.