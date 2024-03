Altiplano Metals Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Dividende von Altiplano Metals steht derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs bei 0, was einer negativen Differenz von -3,57 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Altiplano Metals liegt bei 33,33 und wird als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Altiplano Metals in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -9,09 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine Rendite von -20,88 Prozent erzielte, liegt Altiplano Metals mit 11,79 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Altiplano Metals wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität wird als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Tendenz, wodurch die Gesamtbewertung für Altiplano Metals in diesem Punkt als "Gut" ausfällt.