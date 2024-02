Altimmune Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Altimmune wird als negativ eingestuft. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde hauptsächlich negativ waren, und in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Altimmune liegt bei 68,97 und wird als neutral betrachtet, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung für Altimmune hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie auch eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Altimmune bei 0, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Biotechnologie-Branche unter dem Durchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentaler Sicht erhält Altimmune daher eine "Gut"-Bewertung.