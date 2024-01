Altimmune Aktie: Was für ein Plan!

Die Altimmune-Aktie wird derzeit auf Basis technischer Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 4,14 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,49 USD liegt, was einer Abweichung von +177,54 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+91,5 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf kurzfristigerer Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 0,94 aktuell 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 104 liegt, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Allerdings schüttet Altimmune im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Altimmune diskutierten. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Altimmune-Aktie, wobei die technische Analyse und fundamentale Aspekte positiv bewertet werden, während die Dividendenrendite und das Anleger-Sentiment eher negativ ausfallen.