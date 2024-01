Altimmune Aktie: Jetzt aber!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Altimmune festgestellt werden, die positiver Natur ist. Dieser Wandel ergibt sich aus der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, hin zu besonders positiven Themen. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird das Kriterium "Gut" bewertet. Es wurde auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Altimmune daher für diese Stufe insgesamt ein "Gut".

Die Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält.

Nach Meinung der Analysten wird die Altimmune-Aktie langfristig die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen 2 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Altimmune. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 32,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 190,44 Prozent erzielen, da sie derzeit 11,19 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Gesamteinstufung "Gut" seitens der Redaktion.

In der technischen Analyse ist die Altimmune-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 11,19 USD inzwischen +112,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +179,75 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.