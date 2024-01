Altimmune Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Altimmune liegt der RSI7 aktuell bei 47,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Altimmune überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Altimmune in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für das Stimmungsbild. Die Diskussionsstärke war ebenfalls erhöht, was mit einer weiteren "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Altimmune in dieser Stufe daher ein "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Altimmune derzeit bei 11,19 USD, was +112,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +179,75 Prozent, weshalb die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Altimmune derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".