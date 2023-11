Altima Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Altima-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,06 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,03 CAD liegt, was eine Abweichung von -50 Prozent darstellt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (0,03 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Altima mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,97 um 99 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (76,14), was auf eine Unterbewertung hinweist.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Altima-Aktie mit -25 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" und auch unter der mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -2,37 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Altima-Aktie als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 66,67 und einem RSI25-Wert von 50, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.