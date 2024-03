Altima Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Der Öl- und Gaskonzern Altima wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,97 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 50,49 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In den sozialen Medien wurde Altima in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung führt. Die Kommentare und Diskussionen in Bezug auf den Wert waren größtenteils negativ, was zu dieser Einschätzung führte.

Der Aktienkurs von Altima weist im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Energiebranche eine Rendite von -73,08 Prozent auf, was mehr als 79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Altima-Aktie derzeit mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer schlechten Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 57, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Bewertung des RSI für die Altima-Aktie.

Insgesamt zeigen die fundamentalen Kriterien, die Anlegerstimmung und die technische Analyse, dass Altima derzeit mit negativen Bewertungen und einer unterdurchschnittlichen Performance zu kämpfen hat.