Altima Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten zwei Wochen wurde Altima von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren hat unsere Redaktion die Anlegerstimmung als "schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Altima bei 0,97, was unter dem Branchendurchschnitt (98 Prozent) liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 50,49 auf. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "gut" Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge in den letzten Wochen gab. Daher wird der Aktie eine "neutral" Bewertung zugesprochen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Aus diesem Grund erhält Altima in diesem Bereich eine "gut" Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Altima-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,04 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,04 CAD) eine Abweichung von 0 Prozent aufweist, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,05 CAD, liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-20 Prozent), was zu einer "schlecht" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating.