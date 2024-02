Altima Aktie: So kann man sich irren!

Die Dividendenpolitik von Altima wird derzeit von unseren Analysten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -8,29 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Bezogen auf den Vergleich mit anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" erhält Altima daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Altima-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energiesektor liegt sie damit 26,41 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,41 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls 1,41 Prozent, was bedeutet, dass Altima derzeit 26,41 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in Bezug auf Altima ergibt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was bedeutet, dass eine normale Aktivität zu verzeichnen ist. Gleichzeitig hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Altima auf sozialen Plattformen wird als positiv eingestuft, da die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen haben. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Altima, wobei die Dividendenpolitik und der Aktienkurs als negativ bewertet werden, während das Sentiment der Anleger positiv ausfällt.