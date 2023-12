Altima Aktie: Augen auf!

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Altima in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Altima wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating insgesamt.

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgreifen. Der RSI für Altima liegt bei 25, was eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Altima im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Altima mit einer Rendite von -25 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,75 Prozent. Auch hier liegt Altima mit 20,25 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.