Altima Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Analyse des Aktienkurses von Altima ergibt ein gemischtes Bild. Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Altima auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Altima-Aktie ergibt einen Wert von 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als neutral eingestuft, da der RSI-Wert bei 46,15 liegt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Altima.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Altima-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 CAD liegt und somit neutral bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein positives Rating für Altima.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 0 liegt, was bedeutet, dass die Börse 0,97 Euro für jeden Euro Gewinn von Altima zahlt. Dies ist 98 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als positiv eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Altima-Aktie, wobei die Stimmung und fundamentale Aspekte positiv bewertet werden, während die technische Analyse zu einer neutralen bis positiven Einschätzung führt.