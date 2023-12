Altice usa Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Altice Usa-Aktie derzeit neutral bewertet wird. Der RSI beträgt 37,11, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25 von 47 deutet auf eine neutrale Situation hin. Analysten haben insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aktie, da keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,25 USD, was einem potenziellen Anstieg um 36,55 Prozent entspricht. Die Analysten bewerten dies als gut.

Die Diskussionsintensität bezüglich Altice Usa ist unterdurchschnittlich, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamtbewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv, da in den Diskussionen überwiegend positive Themen dominierten. Dadurch erhält die Aktie eine gute Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.