Altice usa Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse der Altice USA zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,93 USD, während der Kurs der Aktie bei 2,71 USD um -7,51 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,5 USD, was einer Abweichung von +8,4 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einschätzung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Altice USA liegt bei 20,95 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauf- noch eine Überverkaufssituation und führt zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Altice USA ist insgesamt neutral. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung als "Neutral" führt.

Von 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Altice USA-Aktie sind 0 als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies entspricht einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 3,25 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 19,93 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,71 USD) hindeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" von den Analysten.