Altice usa Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wenn wir uns den 7-Tage-RSI für Altice Usa ansehen, beträgt dieser aktuell 68,6 Punkte. Das bedeutet, dass Altice Usa derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Altice Usa weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 41,06, was auch ein "neutral" Rating für RSI25 ergibt.

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. Bei Altice Usa zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "guten" Einschätzung führt. Jedoch deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Altice Usa insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung "neutral" ist. Die Kursprognose zeigt jedoch ein Aufwärtspotenzial von 12,78 Prozent, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Altice Usa von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend negativen Themen wider, die in den Kommentaren und Beiträgen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Diese Analyse zeigt, dass Altice Usa derzeit als "neutral" eingestuft wird, wobei die Anleger-Stimmung eher negativ ausfällt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung in den kommenden Wochen gestalten wird.