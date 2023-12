Altice usa Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben daher Altice Usa auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) für Altice Usa liegt bei 56,06, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 59 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Altice Usa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,98 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,1 USD weicht somit um -29,53 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 2,58 USD und einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,6 Prozent) ein "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Altice Usa-Aktie in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Beobachtung der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Altice Usa in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".