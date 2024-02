Altice usa Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Altice USA haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den Diskussionen über das Unternehmen, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über Altice USA veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen überwiegend mit negativen Themen rund um das Unternehmen befasst, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Altice USA liegt bei 53,52, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25 von 61 deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Altice USA-Aktie bei 2,8 USD liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 2 USD liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,47 USD darunter und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Altice USA-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.