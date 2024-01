Altice usa Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Novan":

Die Anlegerstimmung bezüglich Altice Usa war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung. Die Analysten bewerten die Altice Usa-Aktie derzeit neutral, basierend auf 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 20,82 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Altice Usa derzeit auf 2,91 USD, während die Aktie selbst bei 2,69 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,56 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Andererseits zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 2,51 USD, was einer positiven Bewertung entspricht. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Bildes von Altice Usa in den letzten vier Wochen. Daher wird das Unternehmen auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet. Es wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Altice Usa daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.