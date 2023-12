Altice usa Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Altice Usa-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 15, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Altice Usa-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Altice Usa in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, basierend auf Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Negative Themen dominieren die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Analysten sind der langfristigen Meinung, dass die Altice Usa-Aktie "Neutral" bewertet wird, wobei es insgesamt 0 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen gibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird das Kursziel der Analysten auf 3,25 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 6,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Redaktion.

In technischer Hinsicht wird die Altice Usa-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,92 USD, was einer Abweichung von +4,45 Prozent vom aktuellen Kurs von 3,05 USD entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2,49 USD, was einer Abweichung von +22,49 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.