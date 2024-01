AltiGen Communications Aktie: Das hat Gewicht!

Die Altigen Communications-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,69 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,64 USD liegt, was zu einer Abweichung von -7,25 Prozent führt und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Dagegen liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,6 USD, was zu einer positiven Abweichung von +6,67 Prozent führt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Altigen Communications auf Basis dieser Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden berücksichtigt. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird somit auch hier ein "Neutral"-Wert vergeben.

In Bezug auf die Dividende schneidet Altigen Communications weniger gut ab, da die Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem geringeren Ertrag führt, was eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Dabei ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,58 und ein Wert für den RSI25 von 43,94, was in beiden Fällen zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.