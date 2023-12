AltiGen Communications Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Altigen Communications-Aktie zeigt sich in der technischen Analyse momentan in einem eher negativen Licht. Der Kurs liegt derzeit um -8,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,65 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht eine negative Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein eher ungünstiges Bild. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 78, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 53,57, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Altigen Communications.

In Bezug auf die Dividende weist Altigen Communications derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,49 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke rund um Altigen Communications in den letzten Wochen relativ neutral war. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie der Altigen Communications momentan insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird, basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.