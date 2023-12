Althea Holdings Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Althea liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 53,33 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Man kann Althea auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat in letzter Zeit nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht" für Althea in diesem Punkt.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Althea unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Technische Analyse: Der Kurs von Althea liegt derzeit bei 0,038 AUD und ist damit -5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -5 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.