Althea Holdings Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, wie Anleger berichten. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An einem Tag waren die Anleger hauptsächlich neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Althea diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt eine positive Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Die technische Analyse zeigt, dass die Althea-Aktie mit einem Kurs von 0,036 AUD derzeit um 10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung, da die Distanz zum GD200 bei -10 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Althea-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 54 im neutralen Bereich, was eine weitere "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Althea.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zu Althea ist als durchschnittlich zu bezeichnen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Sentiment- und Buzz-Analyse.