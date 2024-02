Althea Holdings Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Althea als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Althea-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 48, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch das Sentiment und der Buzz um Althea wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dies ermöglicht Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Althea in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Althea-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,04 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,037 AUD liegt, was einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,04 AUD und einem letzten Schlusskurs darunter eine Abweichung von -7,5 Prozent, wodurch die Althea-Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktie von Althea stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Althea, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".