Altex Industries Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Altex Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,17 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,19 USD liegt daher deutlich darüber, was einem Unterschied von +11,76 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,19 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Altex Industries eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. In der fundamentalen Analyse wird die Aktie aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 33,05 als überbewertet eingestuft, da dies 20 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für Altex Industries kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.