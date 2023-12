Altex Industries Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Altex Industries wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25-Wert beträgt 59,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Altex Industries in letzter Zeit kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Altex Industries mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,05 einen höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dies führt zu einer negativen Bewertung als "teuer".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Altex Industries mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 23,5 Prozent, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Altex Industries aufgrund dieser Analysen eine eher negative Bewertung.