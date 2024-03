Altex Industries Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmung über die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand der harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Nach Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten wurde festgestellt, dass die Kommentare über Altex Industries überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Altex Industries in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Altex Industries als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 33,05, was einen Abstand von 22 Prozent zum Branchen-KGV von 27,06 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Altex Industries mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 19,92%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -19%. Aufgrund dieser Situation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Altex Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,17 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,21 USD liegt, was eine Abweichung von +23,53 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,19 USD über dem letzten Schlusskurs (+10,53 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf dieser kurzfristigeren Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.