Altex Industries Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die aktuelle Dividendenrendite von Altex Industries liegt bei 0 %, was 9,75 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch liegt. Dies bedeutet, dass Anleger, die derzeit in die Aktie investieren, einen geringeren Ertrag erzielen könnten. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Schlecht" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge oder in der Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Altex Industries als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 33,05 insgesamt 11 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch".

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Altex Industries-Aktie aktuell überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (16) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (9,09) deuten darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher ein "Gut"-Rating für die Altex Industries-Aktie.