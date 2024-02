Alteryx Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Alteryx als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Alteryx-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 23,26, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 47,88, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Alteryx. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Alteryx in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Analysten schätzen die Aktie von Alteryx auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten-Bewertungen lagen 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Alteryx, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 60 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Alteryx-Aktie wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ist die Anlegerstimmung bezogen auf Alteryx als "Neutral" angemessen bewertet. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die Aktie von Alteryx als "Neutral" einzustufen ist.