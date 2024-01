Alteryx Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für die Alteryx-Aktie sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alteryx eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alteryx-Aktie bei 40,52 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 47,16 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +16,39 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 39,45 USD, was einer Distanz von +19,54 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,29 auf, was 86 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (58,88). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Die Einschätzung der Analysten ergibt ebenfalls ein positives Bild, da 5 Analysten eine Kaufempfehlung, 3 eine neutrale Empfehlung und keine eine schlechte Empfehlung ausgesprochen haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 74,43 USD, was einem potenziellen Anstieg von 57,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in der Analysten-Untersuchung insgesamt das Rating "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Alteryx-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, der fundamentalen Analyse und der Analysteneinschätzung.