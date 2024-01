Alteryx Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aktie von Alteryx wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 8,11, was insgesamt 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" mit 59,04. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung nach fundamentaler Analyse.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Alteryx vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Alteryx vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 57,96 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 74,43 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit von institutioneller Seite eine Bewertung im Bereich "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Alteryx im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,24 %) in Bezug auf die Ausschüttung schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.