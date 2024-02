Alteryx Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf die Alteryx-Aktie wurden zuletzt in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen diskutiert. In den vergangenen Tagen konzentrierte sich die Diskussion jedoch hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führte.

In der technischen Analyse wird die Alteryx-Aktie positiv bewertet, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 39,89 USD liegt und der aktuelle Kurs der Aktie (48 USD) um +20,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 47,39 USD zeigt mit einer Abweichung von +1,29 Prozent eine neutrale Wertentwicklung. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Performance der Alteryx-Aktie. Innerhalb der "Software"-Branche verzeichnete sie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,49 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt nur um -0,35 Prozent fielen. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite der Alteryx-Aktie mit -27,16 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung im Branchenvergleich.

Die Einschätzungen der Analysten für die Alteryx-Aktie sind auf langfristiger Basis neutral. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen fielen 1 positiv, 2 neutral und 0 negativ aus. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 60 USD, was einer positiven Bewertung entspricht.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für die Alteryx-Aktie, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, die Branchenvergleiche jedoch eher negativ sind. Die Analysteneinschätzungen bewegen sich im neutralen Bereich, mit einer positiven Erwartung in Bezug auf das Kursziel.